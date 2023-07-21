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Президент: Армения признала, что Карабах - это Азербайджан, и уже наступил этап подписания документа

Президент: Армения признала, что Карабах - это Азербайджан, и уже наступил этап подписания документа В настоящее время процесс нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном поддерживают три международные стороны - США, Россия и Европейский Союз. Азербайджан искренне участвует в этом процессе по трем направлениям и демонстрирует ориентированный на
Внешняя политика
21 июля 2023 г. 18:29
Президент: Армения признала, что Карабах - это Азербайджан, и уже наступил этап подписания документа

В настоящее время процесс нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном поддерживают три международные стороны - США, Россия и Европейский Союз. Азербайджан искренне участвует в этом процессе по трем направлениям и демонстрирует ориентированный на результат подход. Но пока результата нет.

Как сообщает Report, об этом сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев во время выступления 21 июля на Шушинском глобальном медиафоруме на тему "Новые медиа в эпоху 4-й Промышленной революции".

"Я думаю, что Армения должна сделать последний шаг. Они уже предприняли ряд шагов после войны, и я бы не сказал, что эти шаги были предприняты добровольно. За последние два с половиной года было несколько моментов. Они отчетливо продемонстрировали Армении, что если они не признают нашу территориальную целостность, то и мы не признаем их территориальную целостность. Совершенно ясно, что это значит для них. Они уже признали, что Карабах - это Азербайджан, открыто заявили об этом, и сейчас уже наступил этап подписания документа. Это исключительно важный последний момент", - отметил глава государства.

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Версия на азербайджанском языке Prezident: "Ermənistan qəbul edib ki, Qarabağ Azərbaycandır və artıq sənədə imza atmaq mərhələsidir"

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