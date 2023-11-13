Президент: Армения не выполнила своих обязательств по созданию сообщения между Восточным Зангезуром и Нахчываном

Армения не выполнила своих обязательств по созданию сообщения между Восточным Зангезуром и Нахчываном.

Армения не выполнила своих обязательств по созданию сообщения между Восточным Зангезуром и Нахчываном.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, принимая 13 ноября президента Парламентской ассамблеи ОБСЕ Пиа Кауму.

Президент сказал, что Армения стремилась увековечить оккупацию азербайджанских земель: "Посреднические миссии, осуществленные в период оккупации, оказались абсолютно безуспешными, последствия оккупации и агрессии не были устранены".

Глава государства подчеркнул, что Армения не выполнила обязательств, вытекающих из Заявления от 10 ноября 2020 года, подписанного после 44-дневной Отечественной войны: "Так, Армения не только не вывела свои вооруженные силы с территории Карабаха, но даже целенаправленно использовала эту территорию для переброски военной техники, личного состава вооруженных сил и мин".