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Ильхам Алиев: Армения должна воздерживаться от любых враждебных действий

Ильхам Алиев: Армения должна воздерживаться от любых враждебных действий Армения должна воздерживаться от любых враждебных действий и от территориальных претензий и работать над мирным соглашением
Внешняя политика
15 декабря 2021 г. 10:30
Ильхам Алиев: Армения должна воздерживаться от любых враждебных действий
Ильхам Алиев
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Армения должна воздерживаться от любых враждебных действий и территориальных претензий и работать над мирным соглашением.

Как передает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью изданию "El Pais".

"В любом случае - мы соседи, и никто из нас не улетит на другую планету. Мы должны научиться жить бок о бок и постепенно подготовить почву для нормализации отношений, в том числе контактов между людьми. Мы открыто заявили, что готовы к этому. Но пока положительных сигналов от другой стороны не поступало",- заявил глава государства.

Президент Азербайджана отметил, что, по его мнению, поражение Армении в войне "создало своего рода психологическую травму в их обществе из-за завышенных ожиданий и нереалистичной оценки военно-политического потенциала".

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Prezidenti: "Ermənistan istənilən düşmənçilik hərəkətlərindən çəkinməlidir"
Версия на английском языке Ilham Aliyev: Armenia must abstain from any hostile actions

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