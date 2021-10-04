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Президент: Армения должна отказаться от территориальных претензий к Азербайджану и Турции

Президент: Армения должна отказаться от территориальных претензий к Азербайджану и Турции После этого в армянском обществе должны правильно анализировать реальную ситуацию. Они должны уже отказаться от мифологии. Они должны отказаться от химеры о "великой Армении". Они должны отказаться от мифической химеры об "Армении от моря до моря". Они до
Внешняя политика
4 октября 2021 г. 19:44
Президент: Армения должна отказаться от территориальных претензий к Азербайджану и Турции
Ильхам Алиев

После этого в армянском обществе должны правильно анализировать реальную ситуацию. Они должны уже отказаться от мифологии. Они должны отказаться от химеры о "великой Армении". Они должны отказаться от мифической химеры об "Армении от моря до моря". Они должны отказаться и откажутся от своих территориальных претензий к Азербайджану и Турции. Иного пути нет.

Как сообщает Report, об этом сказал Президент, Верховный главнокомандующий Ильхам Алиев, выступая на встрече с представителями общественности Джебраильского района.

"Этой мифологии был положен конец. Всем остальным претензиям Армении против нас постепенно должен быть положен конец. Я сказал это, и я не бросаю слов на ветер. Я сделал все, что до сих пор говорил", - подчеркнул глава государства.

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