Президент Армении освободил Карена Абрамяна от должности замглавы Генштаба

Президент Армении освободил Карена Абрамяна от должности заместителя начальника Генштаба ВС Армении. Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба главы армянского государства.
"Принимая за основу предложение премьер-министра, в соответствии с частью 1 статьи 133 Конституции, а также пунктом 1 части 1 статьи 40 закона "О воинской службе и статусе военнослужащего", освободить Карена Абрамяна от должности начальника Главного оперативного управления-заместителя начальника Генерального штаба ВС Армении", - говорится в указе Армена Саркисяна.
К. Абрамян был назначен заместителем начальника штаба Вооруженных сил Армении в июне прошлого года.