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Президент Армении освободил Карена Абрамяна от должности замглавы Генштаба

Президент Армении освободил Карена Абрамяна от должности замглавы Генштаба Президент Армении освободил Карена Абрамяна от должности заместителя начальника Генштаба ВС Армении
Внешняя политика
4 мая 2021 г. 16:51
Президент Армении освободил Карена Абрамяна от должности замглавы Генштаба

Президент Армении освободил Карена Абрамяна от должности заместителя начальника Генштаба ВС Армении. Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба главы армянского государства.

"Принимая за основу предложение премьер-министра, в соответствии с частью 1 статьи 133 Конституции, а также пунктом 1 части 1 статьи 40 закона "О воинской службе и статусе военнослужащего", освободить Карена Абрамяна от должности начальника Главного оперативного управления-заместителя начальника Генерального штаба ВС Армении", - говорится в указе Армена Саркисяна.

К. Абрамян был назначен заместителем начальника штаба Вооруженных сил Армении в июне прошлого года.

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