Президент Армении: Готовы к открытию коммуникаций в регионе

Армения заинтересована в разблокировке региональных и экономических коммуникаций.

Армения заинтересована в разблокировке региональных и экономических коммуникаций.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом президент Армении Ваагн Хачатурян заявил в Ереване на совместной пресс-конференции с иракским коллегой Абдулом Латифом Рашидом.

"Армения заинтересована в открытии всех региональных и экономических коммуникаций на основе принципов суверенитета, юрисдикции и взаимности. Армения готова открыть эти коммуникации как можно скорее, что в свою очередь обеспечит безопасность и стабильность в регионе", - отметил Хачатурян.