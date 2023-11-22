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Президент Армении: Готовы к открытию коммуникаций в регионе

Президент Армении: Готовы к открытию коммуникаций в регионе Армения заинтересована в разблокировке региональных и экономических коммуникаций.
Внешняя политика
22 ноября 2023 г. 12:30
Президент Армении: Готовы к открытию коммуникаций в регионе

Армения заинтересована в разблокировке региональных и экономических коммуникаций.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом президент Армении Ваагн Хачатурян заявил в Ереване на совместной пресс-конференции с иракским коллегой Абдулом Латифом Рашидом.

"Армения заинтересована в открытии всех региональных и экономических коммуникаций на основе принципов суверенитета, юрисдикции и взаимности. Армения готова открыть эти коммуникации как можно скорее, что в свою очередь обеспечит безопасность и стабильность в регионе", - отметил Хачатурян.

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Версия на азербайджанском языке Ermənistan prezidenti: “Regionda kommunikasiyaları açmağa hazırıq”

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