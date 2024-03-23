О нас

Президент Аргентины поздравил президента Ильхама Алиева

Президент Аргентины поздравил президента Ильхама Алиева Президент Аргентинской Республики Хавьер Милей направил поздравительное письмо президенту Ильхаму Алиеву по случаю победы на выборах передает Report.
Внешняя политика
23 марта 2024 г. 22:10
Президент Аргентины поздравил президента Ильхама Алиева

Президент Аргентинской Республики Хавьер Милей направил поздравительное письмо президенту Ильхаму Алиеву по случаю победы на выборах.

Как передает Report, в письме говорится:

"Уважаемый господин Президент,

Сердечно поздравляю Вас с переизбранием Президентом Азербайджанской Республики.

Я был очень рад тому, что недавно между министрами иностранных дел наших стран состоялся весьма продуктивный телефонный разговор, послуживший развитию наших двусторонних отношений.

Хочу еще раз подчеркнуть, что, основываясь на принципах дружбы и уважения, составляющих фундамент наших отношений, буду продолжать усердно работать с целью укрепления нашего двустороннего сотрудничества в сферах, представляющих взаимный интерес, и экономических связей на благо наших стран.

Еще раз передаю Вам самые искренние поздравления в новый период Вашего президентства и, пользуясь случаем, выражаю свое глубокое уважение и почтение".

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Argentina lideri Azərbaycan Prezidentini təbrik edib

Другие новости из категории

Президент Аргентины: Буду продолжать усердно работать с целью укрепления двустороннего сотрудничества и экономических связей с Азербайджаном
Президент Аргентины: Буду продолжать усердно работать с целью укрепления двустороннего сотрудничества и экономических связей с Азербайджаном
23 марта 2024 г. 22:40
Сахиба Гафарова выразила соболезнования в связи с терактом в Подмосковье
Сахиба Гафарова выразила соболезнования в связи с терактом в Подмосковье
23 марта 2024 г. 17:22
Посольство Азербайджана в РФ выясняет сведения о погибшем во время теракта азербайджанце
Посольство Азербайджана в РФ выясняет сведения о погибшем во время теракта азербайджанце
23 марта 2024 г. 17:02
Эрдоган: Мы разделяем боль российского народа
Эрдоган: Мы разделяем боль российского народа
23 марта 2024 г. 16:14
МИД прокомментировал информацию о гибели при теракте гражданина Азербайджана
МИД прокомментировал информацию о гибели при теракте гражданина Азербайджана
23 марта 2024 г. 16:04
Джейхун Байрамов провел телефонный разговор с Лавровым и осудил теракт в Москве
Джейхун Байрамов провел телефонный разговор с Лавровым и осудил теракт в Москве
23 марта 2024 г. 15:56
Новые кадры c места трагедии в Крокус Сити Холле
ФотоНовые кадры c места трагедии в "Крокус Сити Холле"
23 марта 2024 г. 14:09
Кямаледдин Гейдаров выразил соболезнования российскому коллеге в связи с терактом
Кямаледдин Гейдаров выразил соболезнования российскому коллеге в связи с терактом
23 марта 2024 г. 13:19
МИД Азербайджана поздравил Пакистан с Национальным днем
МИД Азербайджана поздравил Пакистан с Национальным днем
23 марта 2024 г. 13:00
В посольстве Пакистана в Азербайджане подняли флаг по случаю Национального дня
ФотоВ посольстве Пакистана в Азербайджане подняли флаг по случаю Национального дня
23 марта 2024 г. 12:26

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi