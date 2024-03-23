Президент Аргентины: Буду продолжать усердно работать с целью укрепления двустороннего сотрудничества и экономических связей с Азербайджаном

Аргентина заинтересована в укреплении двустороннего сотрудничества и экономических связей с Азербайджаном.

Аргентина заинтересована в укреплении двустороннего сотрудничества и экономических связей с Азербайджаном.

Как сообщает Report , об этом говорится в поздравительном послании Президента Аргентины Хавьера Милея, направленном Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву по случаю его переизбрания главой государства.

"Я был очень рад тому, что недавно между министрами иностранных дел наших стран состоялся весьма продуктивный телефонный разговор, послуживший развитию наших двусторонних отношений.

Хочу еще раз подчеркнуть, что, основываясь на принципах дружбы и уважения, составляющих фундамент наших отношений, буду продолжать усердно работать с целью укрепления нашего двустороннего сотрудничества в сферах, представляющих взаимный интерес, и экономических связей на благо наших стран", - отметил Президент Аргентины.