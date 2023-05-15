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Президент Арабского парламента: Азербайджан является страной, которая развивается на основе мудрости исламских ценностей

Президент Арабского парламента: Азербайджан является страной, которая развивается на основе мудрости исламских ценностей Для нас большая честь встретиться с таким великим мировым лидером, как Вы (Президент Ильхам Алиев – ред.), и принять участие в этих мероприятиях, проводимых по случаю 100-летнего юбилея общенационального лидера Гейдара Алиева.
Внешняя политика
15 мая 2023 г. 15:12
Президент Арабского парламента: Азербайджан является страной, которая развивается на основе мудрости исламских ценностей

Для нас большая честь встретиться с таким великим мировым лидером, как Вы (Президент Ильхам Алиев – ред.), и принять участие в этих мероприятиях, проводимых по случаю 100-летнего юбилея общенационального лидера Гейдара Алиева.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Арабского парламента Адель ибн Абдель Рахман аль-Асуми на встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Подчеркнув достижения нашей страны, завоеванные в результате мудрой и дальновидной политики главы нашего государства, гость сказал, что Азербайджан является страной, которая развивается на основе мудрости исламских ценностей и где царят эти ценности.

В ходе беседы выразив признательность Азербайджану за председательство в Движении неприсоединения, президент Арабского парламента с удовлетворением отметил, что наша страна проводит очень последовательную политику по институционализации Движения и повышению его влияния на международном уровне.

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Версия на азербайджанском языке Adel bin Əbdulrəhman əl-Asumi: "Heydər Əliyevin 100 illik yubileyi münasibətilə keçirilən tədbirlərdə iştirak etməkdən şərəf hissi duyuruq"

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