Президент Арабского парламента: Азербайджан является страной, которая развивается на основе мудрости исламских ценностей

Для нас большая честь встретиться с таким великим мировым лидером, как Вы (Президент Ильхам Алиев – ред.), и принять участие в этих мероприятиях, проводимых по случаю 100-летнего юбилея общенационального лидера Гейдара Алиева.

Для нас большая честь встретиться с таким великим мировым лидером, как Вы (Президент Ильхам Алиев – ред.), и принять участие в этих мероприятиях, проводимых по случаю 100-летнего юбилея общенационального лидера Гейдара Алиева.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Арабского парламента Адель ибн Абдель Рахман аль-Асуми на встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Подчеркнув достижения нашей страны, завоеванные в результате мудрой и дальновидной политики главы нашего государства, гость сказал, что Азербайджан является страной, которая развивается на основе мудрости исламских ценностей и где царят эти ценности.

В ходе беседы выразив признательность Азербайджану за председательство в Движении неприсоединения, президент Арабского парламента с удовлетворением отметил, что наша страна проводит очень последовательную политику по институционализации Движения и повышению его влияния на международном уровне.