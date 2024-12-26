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Президент Алжира выразил соболезнования Ильхаму Алиеву

Президент Алжира выразил соболезнования Ильхаму Алиеву Президент Алжира Абдельмаджид Теббун направил письмо с соболезнованиями президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву в связи с гибелью людей при крушении самолета AZAL вблизи города Актау в Казахстане.
Внешняя политика
26 декабря 2024 г. 23:50
Президент Алжира выразил соболезнования Ильхаму Алиеву

Президент Алжира Абдельмаджид Теббун направил письмо с соболезнованиями президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву в связи с гибелью людей при крушении самолета AZAL вблизи города Актау в Казахстане.

Как передает Report, об этом сообщает Algerie Ppresse service.

"С глубокой скорбью и печалью воспринял новость о крушении самолета "Азербайджанских авиалиний" вблизи города Актау в Казахстане, повлекшем за собой человеческие жертвы и пострадавших.

В связи с этой трагедией, постигшей дружественный азербайджанский народ, от имени алжирского народа и правительства, а также от себя лично выражаю искренние соболезнования Вашему превосходительству и семьям погибших, выражаю глубокую скорбь и желаю скорейшего выздоровления раненым", - добавил глава государства.

Теббун заверил президента Азербайджана в солидарности Алжира в этот трудный момент, выразив "уверенность в том, что азербайджанский народ сможет пережить это болезненное испытание".

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Версия на азербайджанском языке Əlcəzair Prezidenti AZAL təyyarəsinin qəzaya uğraması ilə əlaqədar başsağlığı verib

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