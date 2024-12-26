Президент Алжира выразил соболезнования Ильхаму Алиеву

Президент Алжира Абдельмаджид Теббун направил письмо с соболезнованиями президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву в связи с гибелью людей при крушении самолета AZAL вблизи города Актау в Казахстане.
Как передает Report, об этом
"С глубокой скорбью и печалью воспринял новость о крушении самолета "Азербайджанских авиалиний" вблизи города Актау в Казахстане, повлекшем за собой человеческие жертвы и пострадавших.
В связи с этой трагедией, постигшей дружественный азербайджанский народ, от имени алжирского народа и правительства, а также от себя лично выражаю искренние соболезнования Вашему превосходительству и семьям погибших, выражаю глубокую скорбь и желаю скорейшего выздоровления раненым", - добавил глава государства.
Теббун заверил президента Азербайджана в солидарности Алжира в этот трудный момент, выразив "уверенность в том, что азербайджанский народ сможет пережить это болезненное испытание".