Президент Алжира поздравил Ильхама Алиева

Президент Алжирской Народной Демократической Республики Абдельмаджид Теббун направил поздравительное письмо президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.
Как сообщает Report, в письме говорится:
"Ваше превосходительство, дорогой Брат!
Рад от имени народа, правительства Алжира и от себя лично передать Вам самые искренние поздравления по случаю национального праздника Вашей страны - Дня независимости, пожелать Вашему превосходительству крепкого здоровья и счастья, а братскому народу Азербайджана - еще большего развития, процветания и прогресса.
Празднование этой знаменательной даты в истории Вашей страны, Ваше участие, как действующего председателя Движения неприсоединения, в качестве почетного гостя в Саммите Лиги арабских государств, который Алжир принимал в ноябре 2022 года, позволяют мне выразить глубокое удовлетворение динамизмом наших отношений дружбы и сотрудничества.
Хотелось бы еще раз отметить готовность продолжать сотрудничество с Вами в целях укрепления и развития связей в общих интересах двух стран и в соответствии с желанием наших братских народов, а также консультации по вопросам, представляющим общий интерес, и на международных форумах, которые могут укрепить мир и безопасность на планете.
Ваше превосходительство, господин президент, дорогой Брат, еще раз передаю Вам самые сердечные поздравления, прошу принять заверение в высочайшем уважении и почтении".