Президент Алжира поздравил Ильхама Алиева

Президент Алжирской Народной Демократической Республики Абдельмаджид Теббун направил поздравительное письмо президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.

Президент Алжирской Народной Демократической Республики Абдельмаджид Теббун направил поздравительное письмо президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.

Как сообщает Report, в письме говорится:

"Ваше превосходительство, дорогой Брат!

Рад от имени народа, правительства Алжира и от себя лично передать Вам самые искренние поздравления по случаю национального праздника Вашей страны - Дня независимости, пожелать Вашему превосходительству крепкого здоровья и счастья, а братскому народу Азербайджана - еще большего развития, процветания и прогресса.

Празднование этой знаменательной даты в истории Вашей страны, Ваше участие, как действующего председателя Движения неприсоединения, в качестве почетного гостя в Саммите Лиги арабских государств, который Алжир принимал в ноябре 2022 года, позволяют мне выразить глубокое удовлетворение динамизмом наших отношений дружбы и сотрудничества.

Хотелось бы еще раз отметить готовность продолжать сотрудничество с Вами в целях укрепления и развития связей в общих интересах двух стран и в соответствии с желанием наших братских народов, а также консультации по вопросам, представляющим общий интерес, и на международных форумах, которые могут укрепить мир и безопасность на планете.

Ваше превосходительство, господин президент, дорогой Брат, еще раз передаю Вам самые сердечные поздравления, прошу принять заверение в высочайшем уважении и почтении".