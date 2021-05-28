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Президент Алжира поздравил Ильхама Алиева

Президент Алжира поздравил Ильхама Алиева Президент Алжирской Народной Демократической Республики Абдельмаджид Теббун направил президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву поздравительное письмо.
Внешняя политика
28 мая 2021 г. 16:03
Президент Алжира поздравил Ильхама Алиева

Президент Алжирской Народной Демократической Республики Абдельмаджид Теббун направил президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву поздравительное письмо.

Как сообщает Report, в письме говорится:

"Господин президент, дорогой брат.

От имени народа и правительства Алжира и от себя лично передаю самые искренние поздравления по случаю национального праздника Азербайджана – Дня Республики, желаю, чтобы Всевышний Аллах ниспослал Вам здоровья, а братскому азербайджанскому народу — прогресса и процветания.

Ваше превосходительство, хотел бы выразить удовлетворение прочностью уз дружбы и солидарности, соединяющих наши страны, выразить пожелания, чтобы служащее нашим общим интересам сотрудничество в различных областях развивалось, сбылись мечты наших братских народов.

Пользуясь случаем, хотел бы отметить свою готовность продолжать консультации и координацию с Вами по всем вопросам, которые могут укрепить мир и безопасность на планете в период Вашего председательства в Движении неприсоединения, способствовать достижению целей устойчивого развития.

Господин президент, дорогой брат, прошу принять мое высочайшее почтение".

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Версия на азербайджанском языке Əlcəzair Prezidenti İlham Əliyevi təbrik edib

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