Президент Алжира поздравил Ильхама Алиева

Президент Алжирской Народной Демократической Республики Абдельмаджид Теббун направил президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву поздравительное письмо.
Как сообщает Report, в письме говорится:
"Господин президент, дорогой брат.
От имени народа и правительства Алжира и от себя лично передаю самые искренние поздравления по случаю национального праздника Азербайджана – Дня Республики, желаю, чтобы Всевышний Аллах ниспослал Вам здоровья, а братскому азербайджанскому народу — прогресса и процветания.
Ваше превосходительство, хотел бы выразить удовлетворение прочностью уз дружбы и солидарности, соединяющих наши страны, выразить пожелания, чтобы служащее нашим общим интересам сотрудничество в различных областях развивалось, сбылись мечты наших братских народов.
Пользуясь случаем, хотел бы отметить свою готовность продолжать консультации и координацию с Вами по всем вопросам, которые могут укрепить мир и безопасность на планете в период Вашего председательства в Движении неприсоединения, способствовать достижению целей устойчивого развития.
Господин президент, дорогой брат, прошу принять мое высочайшее почтение".