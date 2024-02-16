Президент Алжира поздравил Ильхама Алиева

Президент Алжирской Народной Демократической Республики Абдельмаджид Теббун направил поздравительное письмо президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.
Как передает Report, в письме говорится:
"Ваше превосходительство и дорогой Брат.
Рад передать Вашему превосходительству самые искренние поздравления с убедительной победой на проведенных недавно в Вашей дружественной стране выборах и избранием Вас президентом на новый срок.
Пользуясь случаем, желаю Вам успехов в делах на высоком посту с продолжением полного прогресса и достижений пути развития на благо дружественного азербайджанского народа.
С нетерпением жду встречи с Вами на 7-м саммите Форума стран-экспортеров газа в Алжире.
Ваше превосходительство и уважаемый Брат, прошу Вас принять мое высочайшее и искреннее почтение".