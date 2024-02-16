Президент Алжира поздравил Ильхама Алиева

Президент Алжирской Народной Демократической Республики Абдельмаджид Теббун направил поздравительное письмо президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

Президент Алжирской Народной Демократической Республики Абдельмаджид Теббун направил поздравительное письмо президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

Как передает Report, в письме говорится:

"Ваше превосходительство и дорогой Брат.

Рад передать Вашему превосходительству самые искренние поздравления с убедительной победой на проведенных недавно в Вашей дружественной стране выборах и избранием Вас президентом на новый срок.

Пользуясь случаем, желаю Вам успехов в делах на высоком посту с продолжением полного прогресса и достижений пути развития на благо дружественного азербайджанского народа.

С нетерпением жду встречи с Вами на 7-м саммите Форума стран-экспортеров газа в Алжире.

Ваше превосходительство и уважаемый Брат, прошу Вас принять мое высочайшее и искреннее почтение".