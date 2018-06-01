Президент Алжира поздравил Ильхама Алиева

Баку. 1 июня. REPORT.AZ/ Президент Алжирской Народно-Демократической Республики Абдельазиз Бутефлика направил президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву поздравительное письмо.

Как сообщает Report, в тексте поздравительного письма говорится:

"Господин президент, мой дорогой брат.

От имени народа, правительства Алжирской Республики и от себя лично передаю Вашему превосходительству самые искренние поздравления по случаю национального праздника Азербайджанской Республики – Дня Республики, желаю Вам здоровья, а братскому азербайджанскому народу – прогресса и благосостояния.

Пользуясь этой приятной возможностью, хотел бы еще раз подчеркнуть готовность работать совместно с Вами для укрепления дружественных уз между нашими странами и развития двусторонних связей во всех сферах в интересах наших братских народов.

Господин президент, дорогой брат, прошу Вас принять мое высочайшее уважение и почтение к Вам".