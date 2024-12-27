Президент Алжира направил письмо с соболезнованиями президенту Азербайджана

Президент Алжира Абдельмаджид Теббун направил письмо с соболезнованиями президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву в связи с гибелью людей при крушении самолета AZAL в Казахстане.

Президент Алжира Абдельмаджид Теббун направил письмо с соболезнованиями президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву в связи с гибелью людей при крушении самолета AZAL в Казахстане.

Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба президента.

"Ваше превосходительство. Глубоко опечален известием о многочисленных погибших и пострадавших в результате крушения пассажирского самолета "Азербайджанских авиалиний" вблизи казахстанского города Актау.

В связи с трагедией, постигшей дружественный азербайджанский народ, от имени народа, правительства Алжира и от себя лично выражаю глубокие соболезнования Вашему превосходительству и семьям погибших.

Уверен, что азербайджанский народ преодолеет это тяжелое испытание, подчеркиваю, что в столь тяжелое время Алжир солидарен с Вашей страной, от всей души желаю пострадавшим скорейшего выздоровления.

Ваше превосходительство, еще раз выражаю Вам глубокие соболезнования, прошу принять мое высочайшее уважение и почтение", - говорится в письме.