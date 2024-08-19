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Президент Алиев: Проект "Север- Юг" имеет исключительно важное значение для отношений Баку и Москвы

Президент Алиев: Проект "Север- Юг" имеет исключительно важное значение для отношений Баку и Москвы Проект "Север - Юг" имеет исключительно важное значение для межгосударственных отношений Баку и Москвы.
Внешняя политика
19 августа 2024 г. 16:39
Президент Алиев: Проект Север- Юг имеет исключительно важное значение для отношений Баку и Москвы

Проект "Север - Юг" имеет исключительно важное значение для межгосударственных отношений Баку и Москвы.

Как сообщает Report, об этом сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев в заявлении для прессы по итогам переговоров со своим российским коллегой Владимиром Путиным.

"Мы подробно обсудили реализацию проекта "Север – Юг", который имеет исключительно важное значение и для наших межгосударственных отношений, а также для вопросов, связанных с региональными транспортными коридорами, транспортными путями. Должен сказать, что на территории Азербайджана и железнодорожный, и автомобильный сегменты коридора Север - Юг полностью реализованы и успешно функционируют. На данный момент мы активно занимаемся модернизацией железнодорожного участка этого коридора с тем, чтобы повысить его пропускную способность. Мы говорим о возможности транспортировки грузов от 15 млн тонн в год и выше", - отметил глава государства.

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