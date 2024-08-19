Президент Алиев: Проект "Север- Юг" имеет исключительно важное значение для отношений Баку и Москвы

Проект "Север - Юг" имеет исключительно важное значение для межгосударственных отношений Баку и Москвы.

Проект "Север - Юг" имеет исключительно важное значение для межгосударственных отношений Баку и Москвы.

Как сообщает Report, об этом сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев в заявлении для прессы по итогам переговоров со своим российским коллегой Владимиром Путиным.

"Мы подробно обсудили реализацию проекта "Север – Юг", который имеет исключительно важное значение и для наших межгосударственных отношений, а также для вопросов, связанных с региональными транспортными коридорами, транспортными путями. Должен сказать, что на территории Азербайджана и железнодорожный, и автомобильный сегменты коридора Север - Юг полностью реализованы и успешно функционируют. На данный момент мы активно занимаемся модернизацией железнодорожного участка этого коридора с тем, чтобы повысить его пропускную способность. Мы говорим о возможности транспортировки грузов от 15 млн тонн в год и выше", - отметил глава государства.