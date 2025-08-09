Президент Алиев: Хартия о стратегическом партнерстве между Баку и Вашингтоном будет разработана в течение нескольких месяцев

О нас

Внешняя политика
9 августа 2025 г. 00:29
Хартия о стратегическом партнерстве между Баку и Вашингтоном будет разработана в течение нескольких месяцев.

Как передает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в Вашингтоне, выступая с совместным заявлением с лидерами США и Армении.

"Это историческое достижение для Азербайджана", - добавил он.

По его словам, сотрудничать в формате стратегического партнерства с величайшей страной мира - это большая возможность, а также очень большая ответственность.

"Данный этот формат стратегического партнерства охватывает так много важных областей: взаимные инвестиции, торговля, энергетика, связь, транзит, искусственный интеллект, продажи оборонной продукции, борьба с терроризмом. Все эти области, где у нас было и, надеюсь, будет очень активное сотрудничество в будущем", - сказал президент Азербайджана.

