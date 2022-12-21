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Президент Александар Вучич: Азербайджан невозможно обратить против Сербии, а Сербию против Азербайджана

Президент Александар Вучич: Азербайджан невозможно обратить против Сербии, а Сербию против Азербайджана Мы обсудили все формы сотрудничества. Между нами существует крепкая и искренняя дружба. Азербайджан невозможно обратить против Сербии, а Сербию против Азербайджана. Это невозможно. Никто не в силах сделать такое.
Внешняя политика
21 декабря 2022 г. 23:12
Президент Александар Вучич: Азербайджан невозможно обратить против Сербии, а Сербию против Азербайджана

Мы обсудили все формы сотрудничества. Между нами существует крепкая и искренняя дружба. Азербайджан невозможно обратить против Сербии, а Сербию против Азербайджана. Это невозможно. Никто не в силах сделать такое.

Как сообщает Report, об этом сказал президент Сербии Александар Вучич в заявлении для прессы после встречи один на один с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

"Мы поддерживаем территориальную целостность друг друга. Так было и так будет продолжаться. Я признателен Президенту Алиеву, потому что он в точности знает, с какими трудностями мы столкнулись в вопросе охраны общественного порядка на территории нашей страны и поддержки требований Устава ООН. Я также благодарю его за все то, что узнал у него, в том числе по вопросам, связанным с будущим, потому что могу более реально и серьезно видеть, что ждет нас в будущем", - добавил Президент Сербии.

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Версия на азербайджанском языке Aleksandar Vuçiç: "Azərbaycanı Serbiyaya, Serbiyanı isə Azərbaycana qarşı döndərmək mümkün deyil"

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