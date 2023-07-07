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Ильхам Алиев: Албания и Азербайджан работают как близкие друзья и братья

Ильхам Алиев: Албания и Азербайджан работают как близкие друзья и братья Сейчас Албания и Азербайджан работают как близкие друзья и братья. Перспективы нашего сотрудничества действительно очень радужные, поскольку есть очень прочная основа – это наша дружба и взаимные интересы.
Внешняя политика
7 июля 2023 г. 14:07
Ильхам Алиев: Албания и Азербайджан работают как близкие друзья и братья

Сейчас Албания и Азербайджан работают как близкие друзья и братья. Перспективы нашего сотрудничества действительно очень радужные, поскольку есть очень прочная основа – это наша дружба и взаимные интересы.

Как сообщает Report, об этом президент Ильхам Алиев заявил на встрече с президентом Албании Байрамом Бегаем в расширенном составе.

Глава государства также отметил, что есть очень четкое видение того, как продвигать двусторонние связи и как укреплять сотрудничество в будущем. "Конечно, важным фактором, послужившим основой для нашего сотрудничества, были вопросы, связанные с развитием энергетики", - подчеркнул президент, добавив, что имеется больше планов в этом отношении.

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Версия на английском языке Ilham Aliyev: Azerbaijan and Albania work as close friends and brothers
Версия на азербайджанском языке Prezident: "Azərbaycanla Albaniya yaxın dost və qardaş ölkələr olaraq bir yerdə işləyir"

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