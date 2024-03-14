Президент Албании: Мы должны возводить мосты для восстановления раздробленного мира

Продолжающаяся война в Украине показала, что мир может быть нарушен в кратчайшие сроки.

Мы должны возводить мосты для восстановления раздробленного мира.

Как сообщает Report, об этом президент Албании Байрам Бегай сказал во время выступления на открытии XI Глобального Бакинского форума.

Он отметил, что продолжающаяся война в Украине показала, что мир может быть нарушен в кратчайшие сроки: "Необходимо объединить усилия в вопросах безопасности. Албания была страной, которая внесла свой вклад в передовые меры НАТО. Албания занимала передовые позиции в вопросах продвижения диалога и дипломатии".

Бегай считает, что будущее проходит через процветающую, мирную Европу: "Мы готовы к продолжению политики добрососедства как в нашей стране, так и за ее пределами. Для этого настало время, и мы должны двигаться вперед по пути дружбы, сотрудничества. Мы должны возводить мосты для восстановления раздробленного мира".