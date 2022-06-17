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Президент Албании: TAP важен с точки зрения поставок энергоресурсов для всей Европы

Президент Албании: TAP важен с точки зрения поставок энергоресурсов для всей Европы Трансадриатический трубопровод (TAP) важен не только для региона и сотрудничества с Азербайджаном, но и с точки зрения поставок энергоресурсов для всей Европы.
Внешняя политика
17 июня 2022 г. 17:21
Президент Албании: TAP важен с точки зрения поставок энергоресурсов для всей Европы

Трансадриатический трубопровод (TAP) важен не только для региона и сотрудничества с Азербайджаном, но и с точки зрения поставок энергоресурсов для всей Европы.

Как сообщает Report, об этом президент Албании Илир Мета заявил журналистам.

По его словам, IX Глобальный Бакинский форум - важная платформа для обсуждений текущих вызовов сегодняшнего дня, в том числе вопросов безопасности, и также пандемия и ее влияние на человечество и мировую экономику.

"Также в ходе форума состоялись и интересные обсуждения моего региона. Между регионом Западных Балкан и Южным Кавказом есть сходства. Важно было обсудить, как мы можем укрепить наше сотрудничество, в том числе в сфере энергетической безопасности", - заявил И. Мета.

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Версия на английском языке Albanian President: TAP is essential for energy supply for whole of Europe 
Версия на азербайджанском языке Albaniya Prezidenti: “TAP bütün Avropa üçün enerji təchizatı baxımından əhəmiyyətlidir”

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