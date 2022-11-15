Президент Албании: Стремимся к более тесному сотрудничеству с Азербайджаном

Президент Албании Байрам Бегай назвал визит президента Азербайджана Ильхама Алиева в Тирану историческим визитом для отношений между двумя странами.

Албания стремится к более тесному сотрудничеству с Азербайджаном.

Как сообщает Report, об этом президент Албании Байрам Бегай заявил на совместной пресс-конференции по итогам встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Тиране.

По его словам, Албания заинтересована в углублении сотрудничества с Азербайджаном в таких сферах, как энергетика, инфраструктура, туризм, сельское хозяйство и др.

Байрам Бегай назвал визит президента Ильхама Алиева в Тирану историческим с точки зрения отношений между двумя странами.

"Я дал самые лучшие оценки нашему политическому диалогу и сотрудничеству. И я убежден, что этот визит придаст сильный импульс сотрудничеству в будущем в областях, представляющих взаимный интерес", - отметил президент Албании.

"Наши сегодняшние обсуждения были сосредоточены на необходимости выявления областей, представляющих общий интерес, и конкретных путей углубления сотрудничества. Говорили о необходимости проведения совместной экономической комиссии в 2023 году, как о лучшем политико-техническом инструменте для определения конкретных вех сотрудничества и программной преемственности на ближайшие годы", добавил Бегай.