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Президент Албании поздравил Ильхама Алиева

Президент Албании поздравил Ильхама Алиева Президент Республики Албания Илир Мета направил президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву поздравительное письмо.
Внешняя политика
26 мая 2021 г. 20:39
Президент Албании поздравил Ильхама Алиева
Илир Мета

Президент Республики Албания Илир Мета направил президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву поздравительное письмо.

Как сообщает Report, в письме говорится:

"Ваше превосходительство.

От себя лично и от имени народа Албании рад искренне поздравить Вас и народ Азербайджана по случаю национального праздника - Дня Республики.

В такой важный для Азербайджана день высоко ценю дружеские отношения между нашими странами и народами, в то же время выражаю уверенность в том, что нашими совместными усилиями эти связи в дальнейшем будут еще больше развиваться и укрепляться.

Подчеркивая успешную реализацию в моей стране газопроводных проектов TAP и IAP, вносящих вклад в превращение Албании в часть глобальной сети энергетических коридоров, выражаю Вам признательность за поддержку в этой области. Одновременно хочу выразить уверенность в том, что имеется прочная основа для новых возможностей сотрудничества между нашими странами и в других областях, представляющих взаимный интерес.

Ваше превосходительство, еще раз выражаю желание встретиться с вами в Тиране или Баку".

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Версия на азербайджанском языке Albaniya dövlət başçısı Prezident İlham Əliyevi təbrik edib

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