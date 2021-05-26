Президент Албании поздравил Ильхама Алиева

Президент Республики Албания Илир Мета направил президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву поздравительное письмо.
Как сообщает Report, в письме говорится:
"Ваше превосходительство.
От себя лично и от имени народа Албании рад искренне поздравить Вас и народ Азербайджана по случаю национального праздника - Дня Республики.
В такой важный для Азербайджана день высоко ценю дружеские отношения между нашими странами и народами, в то же время выражаю уверенность в том, что нашими совместными усилиями эти связи в дальнейшем будут еще больше развиваться и укрепляться.
Подчеркивая успешную реализацию в моей стране газопроводных проектов TAP и IAP, вносящих вклад в превращение Албании в часть глобальной сети энергетических коридоров, выражаю Вам признательность за поддержку в этой области. Одновременно хочу выразить уверенность в том, что имеется прочная основа для новых возможностей сотрудничества между нашими странами и в других областях, представляющих взаимный интерес.
Ваше превосходительство, еще раз выражаю желание встретиться с вами в Тиране или Баку".