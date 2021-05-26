Президент Албании поздравил Ильхама Алиева

Президент Республики Албания Илир Мета направил президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву поздравительное письмо.

Президент Республики Албания Илир Мета направил президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву поздравительное письмо.

Как сообщает Report, в письме говорится:

"Ваше превосходительство.

От себя лично и от имени народа Албании рад искренне поздравить Вас и народ Азербайджана по случаю национального праздника - Дня Республики.

В такой важный для Азербайджана день высоко ценю дружеские отношения между нашими странами и народами, в то же время выражаю уверенность в том, что нашими совместными усилиями эти связи в дальнейшем будут еще больше развиваться и укрепляться.

Подчеркивая успешную реализацию в моей стране газопроводных проектов TAP и IAP, вносящих вклад в превращение Албании в часть глобальной сети энергетических коридоров, выражаю Вам признательность за поддержку в этой области. Одновременно хочу выразить уверенность в том, что имеется прочная основа для новых возможностей сотрудничества между нашими странами и в других областях, представляющих взаимный интерес.

Ваше превосходительство, еще раз выражаю желание встретиться с вами в Тиране или Баку".