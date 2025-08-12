Президент Албании поздравил Ильхама Алиева с нормализацией отношений между Азербайджаном и Арменией

12 августа президент Республики Албания Байрам Бегай позвонил президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.

Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба президента Азербайджана.

Байрам Бегай поздравил главу нашего государства с нормализацией отношений между Азербайджаном и Арменией, а также с подписанием декларации при свидетельстве президента США и других документов. Он особо подчеркнул проявленные президентом Азербайджана решимость и лидерство в этом процессе. В то же время Байрам Бегай высоко оценил поддержку президента США этому процессу.

Президент Ильхам Алиев поблагодарил за поздравления. Подчеркнув, что именно Азербайджан является инициатором мирной повестки в регионе и автором текста мирного договора, глава нашего государства коснулся важности принятых на встрече в Вашингтоне документов с точки зрения продвижения мирной повестки. Президент Ильхам Алиев отметил роль президента США в поддержке этого процесса.

В ходе телефонного разговора были высоко оценены успешное сотрудничество и взаимная поддержка Азербайджана и Албании в рамках международных организаций.