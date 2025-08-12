О нас

Президент Албании поздравил Ильхама Алиева с нормализацией отношений между Азербайджаном и Арменией

Президент Албании поздравил Ильхама Алиева с нормализацией отношений между Азербайджаном и Арменией 12 августа президент Республики Албания Байрам Бегай позвонил президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.
Внешняя политика
12 августа 2025 г. 12:37
Президент Албании поздравил Ильхама Алиева с нормализацией отношений между Азербайджаном и Арменией

12 августа президент Республики Албания Байрам Бегай позвонил президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.

Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба президента Азербайджана.

Байрам Бегай поздравил главу нашего государства с нормализацией отношений между Азербайджаном и Арменией, а также с подписанием декларации при свидетельстве президента США и других документов. Он особо подчеркнул проявленные президентом Азербайджана решимость и лидерство в этом процессе. В то же время Байрам Бегай высоко оценил поддержку президента США этому процессу.

Президент Ильхам Алиев поблагодарил за поздравления. Подчеркнув, что именно Азербайджан является инициатором мирной повестки в регионе и автором текста мирного договора, глава нашего государства коснулся важности принятых на встрече в Вашингтоне документов с точки зрения продвижения мирной повестки. Президент Ильхам Алиев отметил роль президента США в поддержке этого процесса.

В ходе телефонного разговора были высоко оценены успешное сотрудничество и взаимная поддержка Азербайджана и Албании в рамках международных организаций.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке President of Albania congratulates Ilham Aliyev on normalization of relations between Azerbaijan and Armenia
Версия на азербайджанском языке İlham Əliyev Albaniya Prezidentini Vaşinqton görüşü barədə məlumatlandırıb

Самое важное

Дональд Трамп вручил президенту Ильхаму Алиеву символические ключи от Белого дома
Дональд Трамп вручил президенту Ильхаму Алиеву символические ключи от Белого дома
9 августа 2025 г. 04:59
Белый дом ожидает лидеров Азербайджана и Армении
ФотоБелый дом ожидает лидеров Азербайджана и Армении
8 августа 2025 г. 22:22
Трамп подпишет документ о приостановке исполнения поправки 907 - ЭКСКЛЮЗИВ
Трамп подпишет документ о приостановке исполнения поправки 907 - ЭКСКЛЮЗИВ
7 августа 2025 г. 23:53

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi