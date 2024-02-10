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Президент Албании поздравил Ильхама Алиева с победой на выборах

Президент Албании поздравил Ильхама Алиева с победой на выборах Президент Албании Эди Рама направил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву поздравительное письмо по случаю победы на президентских выборах.
Внешняя политика
10 февраля 2024 г. 00:01
Президент Албании поздравил Ильхама Алиева с победой на выборах

Президент Албании Эди Рама направил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву поздравительное письмо по случаю победы на президентских выборах.

Как передает Report, в письме говорится:

"Ваше превосходительство, дорогой брат.

Ваш успех на выборах и переизбрание на пост Президента Азербайджанской Республики являются прекрасной возможностью передать Вам наилучшие пожелания и искренние поздравления. Пользуясь этой возможностью, от имени правительства Албании и от себя лично выражаю Вам признательность за прекрасный диалог между нами и сотрудничество в таких важных для наших экономик сферах, как энергетика и туризм.

Абсолютно уверен, что Ваш новый президентский мандат придаст новый импульс отношениям между нашими дружественными странами. Кроме того, скорейшее открытие посольства Республики Албания в Баку будет способствовать ускорению коммуникации между нами.

Еще раз передаю наилучшие пожелания. Ваше превосходительство, прошу принять мое высочайшее почтение".

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Версия на азербайджанском языке Albaniyanın Baş naziri Prezident İlham Əliyevə təbrik məktubu ünvanlayıb

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