Президент Албании поблагодарил президента Азербайджана за теплый прием в Баку

Отношения между Азербайджаном и Албанией укрепились еще больше.

Как передает Report, об этом президент Албании Байрам Бегай написал в Twitter.

“Спасибо, мой дорогой друг Президент Алиев, за теплый прием! В год, когда Албания и Азербайджан отмечают 30-летие со дня установления дипломатических отношений, связи между нашими двумя странами стали еще крепче", - отмечается в публикации.