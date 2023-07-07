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Президент Албании и его супруга посетили Международный центр Низами Гянджеви

Президент Албании и его супруга посетили Международный центр Низами Гянджеви Находящиеся с официальным визитом в Азербайджанской Республике президент Республики Албания Байрам Бегай и первая леди Арманда Бегай 7 июля ознакомились с Международным центром Низами Гянджеви.
Внешняя политика
7 июля 2023 г. 21:16
Президент Албании и его супруга посетили Международный центр Низами Гянджеви

7 июля находящийся с официальным визитом в Азербайджане Президент Албании Байрам Бегай и первая леди Арманда Бегай ознакомились с Международным центром Низами Гянджеви.

Как передает Report, гости были проинформированы о Международном центре Низами Гянджеви.

Было отмечено, что Центр был учрежден на основании Распоряжения Президента Азербайджанской Республики на специальном заседании, проведенном в 2012 году в Гяндже по случаю 870-летнего юбилея великого Низами Гянджеви. Центр, расширивший свою деятельность при поддержке Президента Азербайджана, объединил бывших глав государств и правительств различных стран, влиятельных международных экспертов.

Было подчеркнуто, что Международный центр Низами Гянджеви выступает в качестве основного организатора проводимого в нашей столице с 2013 года Глобального бакинского форума, где обсуждаются проблемы мирового значения. Основная цель Центра – внести вклад в установление мира, мирного сосуществования, справедливости на планете.

В Центре гостям были преподнесены памятные подарки – ковер, а также журнал и альбом с материалами состоявшейся в марте этого года и посвященной 100-летию великого лидера Гейдара Алиева конференции на тему "Гейдар Алиев 100: Жизнь и наследие", в которой участвовал и Байрам Бегай.

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Находящиеся с официальным визитом в Азербайджанской Республике президент Республики Албания Байрам Бегай и первая леди Арманда Бегай 7 июля ознакомились с Международным центром Низами Гянджеви.

Как сообщает Report, гостям была предоставлена информация о Международном центре Низами Гянджеви.

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Версия на английском языке ФотоAlbanian President and his wife visit Nizami Ganjavi International Center
Версия на азербайджанском языке ФотоAlbaniya Prezidenti və xanımı Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzi ilə tanış olublar

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