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Президент Албании: Азербайджан вносит важный вклад в обеспечение диверсификации энергопоставок в Европу

Президент Албании: Азербайджан вносит важный вклад в обеспечение диверсификации энергопоставок в Европу Азербайджан вносит важный вклад в обеспечение диверсификации энергопоставок в Европу.
Внешняя политика
16 июня 2022 г. 11:33
Президент Албании: Азербайджан вносит важный вклад в обеспечение диверсификации энергопоставок в Европу

Азербайджан вносит важный вклад в обеспечение диверсификации энергопоставок в Европу.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Албании Илир Мета на открытии IX Глобального Бакинского форума.

Он выразил надежду на расширение Трансадриатического трубопровода (ТАР), по его словам это посодействует увеличению поставок газа в Европу.

Как отметил президент Албании, сегодняшний форум позволит обсудить важные вопросы современности, в том числе войну в Украине, последствия пандемии, вопросы энергетической безопасности.

"В 2023 году мы ожидаем, что война в Украине приведет к нехватке продовольствия. Энергетическая безопасность также находится под угрозой, все эти вопросы мы планируем обсудить тут", отметил Илир Мета.

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Версия на азербайджанском языке Albaniya Prezidenti: “Azərbaycan Avropanın enerji təchizatının təmin edilməsinə mühüm töhfə verir”

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