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Президент Афганистана: Ваш отец, как и азербайджанский народ, гордился бы Вами

Президент Афганистана: Ваш отец, как и азербайджанский народ, гордился бы Вами На XIV онлайн-саммите ОЭС Президент Афганистана Мохаммад Ашраф Гани поздравил Ильхама Алиева с историческим достижением
Внешняя политика
5 марта 2021 г. 11:46
Президент Афганистана: Ваш отец, как и азербайджанский народ, гордился бы Вами
Мохаммад Ашраф Гани
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4 марта состоялся XIV онлайн Саммит Организации экономического сотрудничества, на котором выступили лидеры Азербайджана, Афганистана, Турции, Пакистана и других стран-членов организации.

Как сообщает Report, во время выступления Президент Афганистана Мохаммад Ашраф Гани особо отметил победу Азербайджана и поздравил с освобождением оккупированных территорий: "Мне очень приятно поздравить моего брата Президента Алиева с историческим достижением. Ваш отец, как и азербайджанский народ, гордился бы Вами".

Отношения между двумя странами Азербайджаном и Афганистаном имеют очень позитивную динамику развития. На протяжении многих лет, особенно во время Карабахской войны, Афганистан был в числе тех стран, которые поддержали Азербайджан в этой справедливой войне. МИД Афганистана утверждал: "Нагорный Карабах признан во всем мире как неотъемлемая часть Азербайджана... Афганистан требует прекращения оккупации Нагорного Карабаха и поддерживает усилия азербайджанского народа, правительства Азербайджана и других стран в этом отношении".

Уже после окончания войны, принимая 21 декабря 2020 года советника по национальной безопасности Исламской Республики Афганистан Хамдуллу Мохиби и главу Администрации президента Мохаммада Шакира Каргари, президент Азербайджана высоко оценил политическую поддержку, оказываемую президентом Афганистана Азербайджану с первых дней конфликта.

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Версия на английском языке Ashraf Ghani to Ilham Aliyev: Like the people of Azerbaijan, your father would be proud of you
Версия на азербайджанском языке Məhəmməd Əşrəf Qani İlham Əliyevə: “Azərbaycan xalqı kimi, atanız da Sizinlə fəxr edərdi”

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