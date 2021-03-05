Президент Афганистана: Ваш отец, как и азербайджанский народ, гордился бы Вами

На XIV онлайн-саммите ОЭС Президент Афганистана Мохаммад Ашраф Гани поздравил Ильхама Алиева с историческим достижением

4 марта состоялся XIV онлайн Саммит Организации экономического сотрудничества, на котором выступили лидеры Азербайджана, Афганистана, Турции, Пакистана и других стран-членов организации.

Как сообщает Report, во время выступления Президент Афганистана Мохаммад Ашраф Гани особо отметил победу Азербайджана и поздравил с освобождением оккупированных территорий: "Мне очень приятно поздравить моего брата Президента Алиева с историческим достижением. Ваш отец, как и азербайджанский народ, гордился бы Вами".

Отношения между двумя странами Азербайджаном и Афганистаном имеют очень позитивную динамику развития. На протяжении многих лет, особенно во время Карабахской войны, Афганистан был в числе тех стран, которые поддержали Азербайджан в этой справедливой войне. МИД Афганистана утверждал: "Нагорный Карабах признан во всем мире как неотъемлемая часть Азербайджана... Афганистан требует прекращения оккупации Нагорного Карабаха и поддерживает усилия азербайджанского народа, правительства Азербайджана и других стран в этом отношении".

Уже после окончания войны, принимая 21 декабря 2020 года советника по национальной безопасности Исламской Республики Афганистан Хамдуллу Мохиби и главу Администрации президента Мохаммада Шакира Каргари, президент Азербайджана высоко оценил политическую поддержку, оказываемую президентом Афганистана Азербайджану с первых дней конфликта.