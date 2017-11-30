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    Президент Афганистана прибыл в Азербайджан

    Ашраф Гани примет участие в 7-м совете министров мероприятия Heart of Asia - Стамбульский процесс в Баку© AZƏRTAC

    Баку. 30 ноября. REPORT.AZ/ Президент Афганистана Ашраф Гани прибыл в Азербайджан. 

    Как сообщает Report, в ходе визита президент Афганистана примет участие в 7-ом совете министров мероприятия "Heart of Asia" - Стамбульский процесс, который пройдет 1 декабря в Баку. 

    Также А.Гани проведет ряд официальных встреч. Ожидается, что в рамках визита Азербайджан и Афганистан подпишут 5 документов в сфере экономики и торговли, защиты инвестиций, в области сотрудничества в сфере правоохранительных органов и обеспечения безопасности, образования, а также авиаслужб. 

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