Президент Афганистана прибыл в Азербайджан

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Баку. 30 ноября. REPORT.AZ/ Президент Афганистана Ашраф Гани прибыл в Азербайджан.

Как сообщает Report, в ходе визита президент Афганистана примет участие в 7-ом совете министров мероприятия "Heart of Asia" - Стамбульский процесс, который пройдет 1 декабря в Баку.

Также А.Гани проведет ряд официальных встреч. Ожидается, что в рамках визита Азербайджан и Афганистан подпишут 5 документов в сфере экономики и торговли, защиты инвестиций, в области сотрудничества в сфере правоохранительных органов и обеспечения безопасности, образования, а также авиаслужб.