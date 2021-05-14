Президент Афганистана позвонил президенту Азербайджана

14 мая президент Исламской Республики Афганистан Мохаммад Ашраф Гани позвонил президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.

14 мая президент Исламской Республики Афганистан Мохаммад Ашраф Гани позвонил президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.

Об этом сообщает Report со ссылкой на пресс-службу президента Азербайджана.

Президент Афганистана поздравил главу государства и народ Азербайджана с праздником Рамазан и передал пожелания благополучия.

Президент Ильхам Алиев выразил признательность президенту Афганистана за внимание и поздравление и, в свою очередь, поздравил Мохаммада Ашрафа Гани и афганский народ с праздником Рамазан, пожелал мира и процветания.

Президент Афганистана еще раз поблагодарил главу государства за поддержку, оказанную Азербайджаном его стране. Президент Азербайджана вновь поблагодарил Мохаммада Ашрафа Гани за поддержку Афганистаном Азербайджана во время армяно-азербайджанской войны.

В ходе беседы было выражено удовлетворение развитием дружественных отношений между Азербайджаном и Афганистаном, высказана уверенность в дальнейшем укреплении наших связей.