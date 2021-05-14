Президент Афганистана позвонил президенту Азербайджана

14 мая президент Исламской Республики Афганистан Мохаммад Ашраф Гани позвонил президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.
Об этом сообщает Report со ссылкой на пресс-службу президента Азербайджана.
Президент Афганистана поздравил главу государства и народ Азербайджана с праздником Рамазан и передал пожелания благополучия.
Президент Ильхам Алиев выразил признательность президенту Афганистана за внимание и поздравление и, в свою очередь, поздравил Мохаммада Ашрафа Гани и афганский народ с праздником Рамазан, пожелал мира и процветания.
Президент Афганистана еще раз поблагодарил главу государства за поддержку, оказанную Азербайджаном его стране. Президент Азербайджана вновь поблагодарил Мохаммада Ашрафа Гани за поддержку Афганистаном Азербайджана во время армяно-азербайджанской войны.
В ходе беседы было выражено удовлетворение развитием дружественных отношений между Азербайджаном и Афганистаном, высказана уверенность в дальнейшем укреплении наших связей.