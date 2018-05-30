Президент Афганистана поздравил Ильхама Алиева

Баку. 30 мая. REPORT.AZ/ Президент Исламской Республики Афганистан Mохаммад Ашраф Гани направил президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву поздравительное письмо.

Как сообщает Report, в тексте поздравительного письма говорится:

"Ваше превосходительство.

Для меня честь от имени народа Афганистана передать самые искренние поздравления Вам и в Вашем лице братскому азербайджанскому народу по случаю Вашего национального праздника – Дня Республики.

После обретения независимости Азербайджанская Республика добилась большого и значимого развития. Счастлив, что наши народы находятся рядом друг с другом как близкие друзья.

Желаю дальнейшего расширения связей между нашими странами. Верю, что Азербайджанская Республика будет и дальше развиваться под Вашим мудрым руководством.

Ваше превосходительство, желаю Вам здоровья, успехов, а дружественному азербайджанскому народу – благосостояния и прогресса".