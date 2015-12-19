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    Президент Афганистана посетит Азербайджан

    В ходе официального визита между Афганистаном и Азербайджаном ожидается подписание ряда документов

    Баку. 19 декабря. REPORT.AZ/ Президент Афганистана Ашраф Гани Ахмадзай посетит Азербайджан. Как сообщили Report в посольстве Афганистана в Азербайджане, визит состоится 22 декабря.

    В ходе однодневного визита президента Афганистана будут сопровождать министр иностранных дел, министр финансов, советник по национальной безопасности, министр торговли и промышленности, министр труда и соцбезопаности и ряд других высокопоставленных лиц.

    В ходе официального визита между Афганистаном и Азербайджаном ожидается подписание ряда документов.

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