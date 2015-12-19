Президент Афганистана посетит Азербайджан

Баку. 19 декабря. REPORT.AZ/ Президент Афганистана Ашраф Гани Ахмадзай посетит Азербайджан. Как сообщили Report в посольстве Афганистана в Азербайджане, визит состоится 22 декабря.

В ходе однодневного визита президента Афганистана будут сопровождать министр иностранных дел, министр финансов, советник по национальной безопасности, министр торговли и промышленности, министр труда и соцбезопаности и ряд других высокопоставленных лиц.

В ходе официального визита между Афганистаном и Азербайджаном ожидается подписание ряда документов.