Президент Афганистана объявил об окончании перемирия с движением "Талибан".

Баку. 30 июня. REPORT.AZ/ Президент Афганистана Ашраф Гани объявил об окончании перемирия с движением "Талибан".

Как сообщает Report со ссылкой на TOLOnews, президент Гани заявил, что силы безопасности продолжат операции.

Он отметил, что многие члены "Талибана" хотят мира, и перемирие доказало, что "Талибан" устал от войны.

По словам главы государства, власти не намерены создавать зоны безопасности для боевиков или отдавать территории кому-либо. Гани подчеркнул, что правительство хотело бы превратить "Талибан" в политическую группу.