 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Президент Афганистана объявил об окончании перемирия с движением "Талибан".

    Баку. 30 июня. REPORT.AZ/ Президент Афганистана Ашраф Гани объявил об окончании перемирия с движением "Талибан".

    Как сообщает Report со ссылкой на TOLOnews, президент Гани заявил, что силы безопасности продолжат операции.

    Он отметил, что многие члены "Талибана" хотят мира, и перемирие доказало, что "Талибан" устал от войны.

    По словам главы государства, власти не намерены создавать зоны безопасности для боевиков или отдавать территории кому-либо. Гани подчеркнул, что правительство хотело бы превратить "Талибан" в политическую группу.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi