Президент Афганистана: Азербайджанские миротворцы вносят вклад в нашу безопасность

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Баку. 1 декабря. REPORT.AZ/ "Азербайджанские миротворцы вносят вклад в нашу безопасность. Мы приветствуем заявление президента Азербайджана о готовности увеличить поддержку в вопросах безопасности".

Как сообщает Report, об этом заявил президент Афганистана Ашраф Гани, выступая на церемонии открытия VII Министерской конференции "Безопасность и сотрудничество во имя сердца сильной Азии" в рамках проекта "Сердце Азии" - Стамбульский процесс в Баку.

Он отметил, что Азербайджан предлагает Афганистану самую хорошую форму технической поддержки.

"С нетерпением жду подписания соглашений о взаимной защите инвестиций и других сферах", - заявил А. Гани.