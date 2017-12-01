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    Президент Афганистана: Азербайджанские миротворцы вносят вклад в нашу безопасность

    Ашраф Гани: С нетерпением жду подписания соглашений о взаимной защите инвестиций и других сферах© Report

    Баку. 1 декабря. REPORT.AZ/ "Азербайджанские миротворцы вносят вклад в нашу безопасность. Мы приветствуем заявление президента Азербайджана о готовности увеличить поддержку в вопросах безопасности". 

    Как сообщает Report, об этом заявил президент Афганистана Ашраф Гани, выступая на церемонии открытия VII Министерской конференции "Безопасность и сотрудничество во имя сердца сильной Азии" в рамках проекта "Сердце Азии" - Стамбульский процесс в Баку. 

    Он отметил, что Азербайджан предлагает Афганистану самую хорошую форму технической поддержки. 

    "С нетерпением жду подписания соглашений о взаимной защите инвестиций и других сферах", - заявил А. Гани.

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