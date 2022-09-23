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Президент 77-й сессии Генассамблеи ООН поблагодарил Азербайджан

Президент 77-й сессии Генассамблеи ООН поблагодарил Азербайджан Председатель 77-й сессии Генассамблеи ООН Чабу Кёрёши поблагодарил Азербайджан за активное лидерство в качестве председателя Движения неприсоединения.
Внешняя политика
23 сентября 2022 г. 04:50
Президент 77-й сессии Генассамблеи ООН поблагодарил Азербайджан

Председатель 77-й сессии Генассамблеи ООН Чабу Кёрёши поблагодарил Азербайджан за активное лидерство в качестве председателя Движения неприсоединения.

Как передает Report, об этом Кёрёши написал в социальной сети Twitter.

Он отметил, что встретился с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым, находящимся с визитом в Нью-Йорке для участия в 77-й Генеральной Ассамблее Организации Объединенных Наций (ООН).

Кёрёши выразил благодарность Азербайджану за активное руководство в качестве председателя Движения неприсоединения.

Председатель 77-й сессии Генассамблеи ООН также отметил, что на встрече обсуждались вопросы мира, безопасности, продовольствия и энергетики в регионе и за его пределами.

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Версия на азербайджанском языке ФотоBMT Baş Assambleyası 77-ci sessiyasının prezidenti Azərbaycana təşəkkür edib

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