Президент 77-й сессии Генассамблеи ООН поблагодарил Азербайджан

Председатель 77-й сессии Генассамблеи ООН Чабу Кёрёши поблагодарил Азербайджан за активное лидерство в качестве председателя Движения неприсоединения.

Председатель 77-й сессии Генассамблеи ООН Чабу Кёрёши поблагодарил Азербайджан за активное лидерство в качестве председателя Движения неприсоединения.

Как передает Report, об этом Кёрёши написал в социальной сети Twitter.

Он отметил, что встретился с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым, находящимся с визитом в Нью-Йорке для участия в 77-й Генеральной Ассамблее Организации Объединенных Наций (ООН).

Кёрёши выразил благодарность Азербайджану за активное руководство в качестве председателя Движения неприсоединения.

Председатель 77-й сессии Генассамблеи ООН также отметил, что на встрече обсуждались вопросы мира, безопасности, продовольствия и энергетики в регионе и за его пределами.