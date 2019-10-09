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Презентована интерактивная карта азербайджанских топонимов на территории Армении

Презентована интерактивная карта азербайджанских топонимов в Армении

В Баку презентовали портал интерактивной карты "Азербайджанские топонимы на территории современной Армении". 

Как сообщает Report, проект был реализован Общественным объединением "Поддержка развитию связей с общественностью" при поддержке министерства спорта и молодежи Азербайджана. 

Выступая на презентации руководитель Общественного объединения, координатор проекта Шалала Гасанова отметила, что "на данной онлайн платформе ( www.realmap.az )  представлена истинная панорама топонимов и демографические факты, которые сегодня всячески фальсифицируются в Армении". 

400 азербайджанских деревень, существующие на территории современной Армении со средних веков  указаны на карте по точным географическим данным. Кликнув по каждой из них, можно получить полную информацию о том, каким было его исконное название (топоним), год его арменизации и численность азербайджанского населения в разные периоды истории до 1918-20 гг.

Комментируя журналистам запуск данной платформы, заместитель министра молодежи и спорта Азербайджана Интигам Бабаев отметил, что данный проект поможет донести правду об истории Азербайджана как  до молодежи, так и до мировой общественности. 

Помимо интерактивной карты на портале существуют различные вспомогательные разделы, такие как  "Топонимы", "Население", "Архивные документы".  В них можно найти детальную информацию, копии редких документов, а также статистические данные, доказывающие факт геноцида азербайджанцев со стороны армян- дашнаков в 1918-20 гг.

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