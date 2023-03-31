Презентация модели "Служба ASAN" получила высокую оценку в ООН

Старший эксперт по вопросам управления и государственного управления Департамента ООН по экономическим и социальным вопросам (UNDESA) Адриана Альберти высоко оценила успешную презентацию модели "Служба ASAN".

Старший эксперт по вопросам управления и государственного управления Департамента ООН по экономическим и социальным вопросам (UN DESA) Адриана Альберти высоко оценила успешную презентацию модели "Служба ASAN".

Как передает американское бюро Report, об этом она в рамках 22-й сессии Комитета экспертов по государственному управлению Экономического и Социального Совета ООН (ЭКОСОС) в пленарном заседании на тему "Трансформация государственных услуг посредством человеческого ориентированного проектирования и совместного управления".

На сессии был показан видеоролик с подробной информацией о направлении деятельности "ASAN xidmət"