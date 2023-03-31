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Презентация модели "Служба ASAN" получила высокую оценку в ООН

Презентация модели "Служба ASAN" получила высокую оценку в ООН Старший эксперт по вопросам управления и государственного управления Департамента ООН по экономическим и социальным вопросам (UNDESA) Адриана Альберти высоко оценила успешную презентацию модели "Служба ASAN".
Внешняя политика
31 марта 2023 г. 07:33
Презентация модели Служба ASAN получила высокую оценку в ООН

Старший эксперт по вопросам управления и государственного управления Департамента ООН по экономическим и социальным вопросам (UN DESA) Адриана Альберти высоко оценила успешную презентацию модели "Служба ASAN".

Как передает американское бюро Report, об этом она в рамках 22-й сессии Комитета экспертов по государственному управлению Экономического и Социального Совета ООН (ЭКОСОС) в пленарном заседании на тему "Трансформация государственных услуг посредством человеческого ориентированного проектирования и совместного управления".

На сессии был показан видеоролик с подробной информацией о направлении деятельности "ASAN xidmət"

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Версия на азербайджанском языке ФотоBMT-də "ASAN xidmət" modelinin üzv dövlətlərə təqdimatı yüksək qiymətləndirilib

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