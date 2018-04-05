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    Презентация Бакинского процесса состоялась в рамках министерской конференции Движения неприсоединения

    Баку. 5 апреля. REPORT.AZ/  Презентация Бакинского процесса состоялась в рамках конференции глав МИД стран Движения неприсоединения на тему "Поощрение международного мира и безопасности во имя устойчивого развития".

    Как сообщает Report, министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров и министр культуры и туризма Абульфас Гараев представили участникам конференции информацию о мероприятиях проведенных в рамках  Бакинского процесса.

    Бакинский процесс был запущен в 2008 году по инициативе президента Азербайджана Ильхама Алиева с целью создания действенного и эффективного межкультурного и межцивилизационного диалога.

    С того времени в Баку были проведены четыре Всемирных форума Межкультурного диалога ( в 2011, 2013, 2015 и 2017 годах), а также ряд конференций, семинаров, конгрессов и выставок. 

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