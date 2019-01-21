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    Российский эксперт: Преступной халатности Горбачева следует дать юридическую оценку

    Москва. 21 января. REPORT.AZ/ "20 Января – результат преступной халатности и преступной безответственности бывшего советского руководства".

    Об этом российскому бюро Report сказал политический эксперт Григорий Трафимчук.

    "20 Января – поворотный момент в истории независимого азербайджанского государства. Трагедия 20 Января стоит между Тбилиси и Вильнюсом. Эти три трагедии – результат преступной халатности и преступной безответственности бывшего советского руководства. Когда Михаилу Горбачеву задавали вопрос о том, что происходит в Баку, ответ был таков: "Я не осведомлен о событиях. Нужно создать комиссию". Поэтому об этом не нужно говорить, нужно решать. Преступной халатности Горбачева в период бытности у руководства СССР следует дать юридическую оценку и привлечь к ответственности", - сказал Г.Трафимчук.

    Политический эксперт также отметил, что написанная им книга "Открывай Азербайджан" начинается с посещения Аллеи шехидов: "Поэтому я яснее понимаю значение этой исторической трагедии для азербайджанского народа. Азербайджан не стал причиной развала бывшего СССР. После этого удара в сердце Баку вынужденно покинул состав советов. Я выражаю соболезнования азербайджанскому народу. После трагедии 20 Января уложенные на могилы черные мраморные плиты стали началом на пути независимости Азербайджана. Сейчас независимый Азербайджан продолжает развиваться".

    Игбал Рустамов

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