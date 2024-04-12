Пресс-секретать Тойво Клаара: Есть возможности по скорому достижению мира между Баку и Ереваном

ЕС приветствует постоянный обмен проектами работ над текстом мирного договора между Азербайджаном и Арменией.

Созданы все необходимые элементы для обеспечения устойчивого мира между Азербайджаном и Арменией.

Об этом Report заявил Анри Дюкен, пресс-секретарь спецпредставителя ЕС по Южному Кавказу Тойво Клаара.

По словам пресс-секретаря, ЕС приветствует продолжающийся постоянный обмен предложениями по тексту мирного договора между Азербайджаном и Арменией, включая последние предложения, переданные азербайджанской стороне армянской.

"Мы находимся в постоянном контакте с обеими сторонами и считаем, что после нескольких лет переговоров и обсуждений, в том числе и на самом высоком уровне при содействии председателя [Европейского Совета] Мишеля, созданы условия для обеспечения устойчивого мира между Азербайджаном и Арменией", - заявил А. Дюкен.

Говоря о планах посещения Клааром региона в обозримом будущем, он отметил, что "спецпредставитель часто совершает поездки, в том числе и в регион, и будет продолжать делать это для продвижения мирной повестки дня.

Тойво Клаар в недавнем интервью армянской службе "Радио Свобода" заявил, что, по его мнению, нормализация азербайджано-армянских отношений не займет много времени. Специальный представитель ЕС по Южному Кавказу подчеркнул, что поддерживает процесс нормализации в регионе и продолжит работать для этого совместно с Баку и Ереваном.