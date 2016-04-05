Пресс-секретарь президента России прокомментировал депортацию съемочной группы LifeNews из Азербайджана

Баку. 5 апреля. REPORT.AZ/ Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал депортацию съемочной группы LifeNews из Азербайджана, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

Он отметил, что "редакционная политика, безусловно, не может и не должна быть причиной каких-то действий". При этом представитель Кремля подчеркнул необходимость "соблюдения (журналистами) норм законодательства".

Ранее журналисты российского телеканала LifeNews выдворили из Азербайджана, так как они находились в стране без аккредитации и, по утверждению МИД Азербайджана, "доводили до мирового сообщества неверную информацию о ситуации вокруг Нагорного Карабаха".