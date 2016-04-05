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    Пресс-секретарь президента России прокомментировал депортацию съемочной группы LifeNews из Азербайджана

    Песков подчеркнул необходимость соблюдения журналистами норм законодательства

    Баку. 5 апреля. REPORT.AZ/ Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал депортацию съемочной группы LifeNews из Азербайджана, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

    Он отметил, что "редакционная политика, безусловно, не может и не должна быть причиной каких-то действий". При этом представитель Кремля подчеркнул необходимость "соблюдения (журналистами) норм законодательства".

    Ранее журналисты  российского телеканала LifeNews выдворили из Азербайджана, так как они находились в стране без аккредитации и, по утверждению МИД Азербайджана, "доводили до мирового сообщества неверную информацию о ситуации вокруг Нагорного Карабаха".

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