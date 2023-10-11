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Пресс-секретарь Общины: Западные азербайджанцы хотят вернуться и реинтегрироваться в армянское общество

Пресс-секретарь Общины: Западные азербайджанцы хотят вернуться и реинтегрироваться в армянское общество Насильственное изгнание западных азербайджанцев из Армении было преступлением против человечности, этнической чисткой.
Внешняя политика
11 октября 2023 г. 13:04
Пресс-секретарь Общины: Западные азербайджанцы хотят вернуться и реинтегрироваться в армянское общество

Насильственное изгнание западных азербайджанцев из Армении было преступлением против человечности, этнической чисткой.

Об этом в ответ на запрос Report сказала пресс-секретарь Общины Западного Азербайджана Ульвия Зульфигар.

Она напомнила, что за прошедшее столетие западные азербайджанцы четыре раза подвергались массовым убийствам и депортациям - в 1905-1906, 1918-1920, 1948-1953 и 1987-1991 годах.

"Первые две депортации, произошедшие в начале века, были отмечены убийствами и изгнаниями, совершенными с особой жестокостью. В 1947 году по указу Сталина было принято решение о депортации 100 тысяч азербайджанцев с территории Армении, но в ходе депортаций 1948-1953 годов были изгнаны 144 600 наших соотечественников.

А во время депортации 1987-1991 годов более 300 тысяч наших соотечественников были насильственно изгнаны со своих родных земель, 216 азербайджанцев были убиты", - сказала У.Зульфигар.

Она подчеркнула, что сегодня западные азербайджанцы хотят вернуться на свои родные земли, реинтегрироваться в армянское общество, посетить могилы своих родных.

"Это наше фундаментальное право. Мы призываем армянскую сторону дать ответ на наше оставшееся без ответа обращение", - сказала она.

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Версия на азербайджанском языке Qərbi Azərbaycan İcmasının sözçüsü: “Biz geri qayıdaraq erməni cəmiyyətinə reinteqrasiya etmək istəyirik”

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