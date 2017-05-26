Пресс-секретарь МИД России Мария Захарова: Баку потряс моё воображение

Москва. 26 мая. REPORT.AZ/ Продолжаю с восхищением следить за деятельностью Мехрибан Алиевой.

Как сообщает российский бюро Report, об этом журналистам в Москве заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на приёме в честь 99-летия провозглашения АДР.

По её словам, современный Баку потряс её воображение.

«Когда я приехала в первый раз в Баку, то была поражена, с какой любовью и заботой было подчёркнуто всё, что есть в городе. За несколько часов нам показали Старый город, повозили по музеям, выставкам декоративно-прикладного искусства. Очень удачно отражена старина, традиции народа, это сплетено с современными технологиями», - сказала Мария Захарова.

Она отметила вклад в благоустройство города первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой.

«Мне рассказали, что большой вклад в это внесла первая леди Азербайджана Мехрибан Алиева. Я после этого начала читать, узнавать, как у нее это получается, что она делает – и была потрясена ее работой. Говорила даже об этом послу Азербайджана в Москве, спрашивала, действительно ли все это так, и он мне все подтвердил.

После этого я бывала в Баку неоднократно, и видела, что с каждым днем город становится все интереснее, лучше и современнее. Знаю, что Мехрибан Алиева патронирует множество проектов в Азербайджане. Продолжаю с восхищением следить за её деятельностью», - сказала Мария Захарова.