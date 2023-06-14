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МИД Азербайджана ответил Франции

МИД Азербайджана ответил Франции Франция не желает видеть свободного передвижения армянских жителей карабахского региона Азербайджана в обоих направлениях.
Внешняя политика
14 июня 2023 г. 18:18
МИД Азербайджана ответил Франции

Франция не желает видеть свободного передвижения армянских жителей Карабахского региона Азербайджана в обоих направлениях.

Как сообщает Report, об этом в Twitter написал пресс-секретарь МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде.

Он сказал, что заявление о "блокаде" противоречит заявлениям Франции о беспристрастности.

Отметим, что ранее министр иностранных дел Франции Катрин Колонна заявила, что "ни одна страна не прилагает столько усилий, сколько Париж, для мирного соглашения между Арменией и ее соседом".

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