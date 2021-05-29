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Замгоссекретаря США и пресс-секретарь Эрдогана обсудили ситуацию в Карабахе

Замгоссекретаря США и пресс-секретарь Эрдогана обсудили ситуацию в Карабахе Пресс-секретарь администрации президента Турции Ибрагим Калын встретился с заместителем госсекретаря США Венди Шерман.
Внешняя политика
29 мая 2021 г. 15:53
Замгоссекретаря США и пресс-секретарь Эрдогана обсудили ситуацию в Карабахе

Пресс-секретарь администрации президента Турции Ибрагим Калын встретился с заместителем госсекретаря США Венди Шерман.

Как сообщает Report, на встрече в Анкаре состоялся обмен мнениями о повестке саммита НАТО в Брюсселе в июне и вопросах, которые будут обсуждаться на встрече между президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и президентом США Джозефом Байденом.

И.Калын и В.Шерман также обсудили Афганистан, Сирию, Ливию, а также ситуацию на востоке Украины и в Карабахе. Стороны договорились о продолжении совместной деятельности по обеспечению мира и стабильности в указанных регионах.

Была отмечена важность рассмотрения турецко-американских отношений в рамках связей, основанных на взаимном доверии и активном сотрудничестве.

Было подчеркнуто, что сотрудничество двух важных союзников по НАТО Турции и США укрепляет альянс и способствует международному миру и безопасности перед лицом новых испытаний.

На встрече также был обсужден вопрос борьбы с терроризмом.

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Версия на азербайджанском языке Ərdoğanın sözçüsü ABŞ dövlət katibinin müavini ilə Qarabağ məsələsini müzakirə edib

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