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Пресс-секретарь Эрдогана и советник президента США обсудили ситуацию на Южном Кавказе

Пресс-секретарь Эрдогана и советник президента США обсудили ситуацию на Южном Кавказе Пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын и советник президента США по вопросам национальной безопасности Джек Салливан обсудили ситуацию на Южном Кавказе.
Внешняя политика
10 января 2022 г. 20:53
Пресс-секретарь Эрдогана и советник президента США обсудили ситуацию на Южном Кавказе

Пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын и советник президента США по вопросам национальной безопасности Джек Салливан обсудили ситуацию на Южном Кавказе.

Как сообщает Report, в ходе телефонного разговора стороны обсудили развитие экономических и политических связей, а также оборонной промышленности.

Стороны также обменялись мнениями по международным и региональным вопросам, в частности обсудили российско-украинские отношения и ситуацию в Казахстане.

Было подчеркнуто, что Турция играет решающую роль в обеспечении мира и стабильности на Балканах, Южном Кавказе, на Ближнем Востоке, в Центральной Азии и Африке.

В то же время было отмечено, что процесс нормализации турецко-армянских отношений и установление постоянного мира между Азербайджаном и Арменией способствуют стабильности и процветанию региона.

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Версия на азербайджанском языке Türkiyə və ABŞ rəsmiləri Cənubi Qafqazdakı vəziyyəti müzakirə ediblər

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