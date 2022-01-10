Пресс-секретарь Эрдогана и советник президента США обсудили ситуацию на Южном Кавказе

Пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын и советник президента США по вопросам национальной безопасности Джек Салливан обсудили ситуацию на Южном Кавказе.

Пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын и советник президента США по вопросам национальной безопасности Джек Салливан обсудили ситуацию на Южном Кавказе.

Как сообщает Report, в ходе телефонного разговора стороны обсудили развитие экономических и политических связей, а также оборонной промышленности.

Стороны также обменялись мнениями по международным и региональным вопросам, в частности обсудили российско-украинские отношения и ситуацию в Казахстане.

Было подчеркнуто, что Турция играет решающую роль в обеспечении мира и стабильности на Балканах, Южном Кавказе, на Ближнем Востоке, в Центральной Азии и Африке.

В то же время было отмечено, что процесс нормализации турецко-армянских отношений и установление постоянного мира между Азербайджаном и Арменией способствуют стабильности и процветанию региона.