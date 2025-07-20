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Пресс-атташе Мин­информации Камбоджи высоко оценила Шушинский медиафорум и его организацию

Пресс-атташе Мин­информации Камбоджи высоко оценила Шушинский медиафорум и его организацию Пресс-атташе Министерства информации Королевства Камбоджа Софивуттей Борин (Sopheavuthtey Borin) заявила о высоких ожиданиях от III Шушинского глобального медиафорума, отметив значимость его повестки и высокий уровень организации.
Внешняя политика
20 июля 2025 г. 09:59
Пресс-атташе Мин­информации Камбоджи высоко оценила Шушинский медиафорум и его организацию

Пресс-атташе Министерства информации Королевства Камбоджа Софивуттей Борин (Sopheavuthtey Borin) заявила о высоких ожиданиях от III Шушинского глобального медиафорума, отметив значимость его повестки и высокий уровень организации.

Об этом она заявила в беседе с Report на полях форума.

Как отметила Борин, она впервые принимает участие в мероприятии подобного уровня и уже получила массу положительных впечатлений

"Я очень впечатлена событиями, проходящими в рамках форума, и с нетерпением жду обсуждений, запланированных на сегодня и завтра. Особенно интересно наблюдать за тем, как специалисты медиаотрасли делятся своими взглядами, идеями и опытом в сфере информационного обмена. В наше время существует множество вызовов, и я действительно хочу понять, каким образом мы можем находить эффективные решения этих проблем.

Также хочу отметить отличную организацию форума. Процесс регистрации прошел очень гладко, а работа волонтеров и команды организаторов заслуживает отдельной благодарности. Все сделано на высоком уровне, и это создает комфортную атмосферу для всех участников", - подчеркнула она.

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