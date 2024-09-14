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Пресечена армянская провокация на кинофестивале в Марокко

Пресечена армянская провокация на кинофестивале в Марокко На международном кинофестивале в Марокко пресечена армянская провокация.
Внешняя политика
14 сентября 2024 г. 14:34
Пресечена армянская провокация на кинофестивале в Марокко

На международном кинофестивале в Марокко пресечена армянская провокация.

Об этом Report сообщили в посольстве Азербайджана в этой стране.

На кинофестивале Issni N'ourgh International du Film Amazigh (FINIFA), проходящем в городе Агадир 11-15 сентября, планировался показ фильма, автором которого является Катя Спивакова-Саакиянц. Фильм All I need, который должны были показать 13 сентября, касался событий на азербайджанских территориях, находившихся под армянской оккупацией.

В фильме Карабах называют "Арцахом" в составе Армении, а также упоминают так называемый "геноцид армян".

Благодаря усилиям посольства Азербайджана, которое провело переговоры с организаторами фестиваля и профильными ведомствами Марокко, показ провокационного фильма был отменен.

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Версия на азербайджанском языке ФотоMərakeşdə erməni təxribatının qarşısı alınıb

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