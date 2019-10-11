Марагос: Препятствий в переговорах по новому соглашению между ЕС и Азербайджаном нет

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"Я думаю, мы сделали многое. Переговоры продвинулись до очень хорошего уровня".

Об этом Report заявил руководитель отдела по партнерству генерального директората Еврокомиссии по переговорам о соседстве и расширении Вассилис Марагос, комментируя переговорный процесс по новому соглашению между Азербайджаном и Европейским союзом.

Он отметил, что теперь необходимо сфокусироваться на их продолжении и специфических вопросах.

"Я бы не сказал, что есть некие препятствия в переговорах по новому соглашению. В первую очередь есть сами переговоры. И мы достигли многого, подготовили хороший текст, согласованный обеими сторонами и нам остается лишь обговорить 3-4 пункта, по которым сейчас продолжаются переговоры. Но мы очень близки к тому, чтобы сделать последний шаг",- сказал он.

В. Маракос подчеркнул, что важным является, что стороны рассматривают это соглашение как партнерство.

"Есть очень много вопросов по торговой части. Когда речь идет о такого рода амбициозном соглашении, крайне важно учитывать интересы обеих сторон. Это соглашение поможет нам подготовить рамки для имплементации среднесрочного (сотрудничества- ред.). Это не соглашение, которое мы подписываем на несколько лет. Это соглашение, которое должно сблизить нас с точки зрения таких вызовов, как климат, цифровые технологии, экономическая интеграция, торговля и диверсификация экономики Азербайджана, которая представляет собой общий интерес для нас.",- сказал он.

Что касается торговой части, по словам европейского дипломата, нельзя сказать, что стороны достигли по этой части желаемого результата.

"Но мы должны приложить дополнительные усилия для того, чтобы были учтены интересы обеих сторон. Безусловно, мы уважаем желания Азербайджана, но мы также должны быть убеждены, что интересы европейского бизнеса будут учтены в должной степени. Я очень оптимистичен в этом вопросе. Поэтому считаю, что мы сможем достичь желаемого, если все приложим усилия",- подчеркнул он.

Марагос также отметил важность интегрирования Азербайджана к мировой торговле: "В этой связи важным фактором является вопрос членства страны во Всемирной Торговой Организации. Это будет важно с точки зрения продвижения [по новому соглашению]. Это поможет создать стабильные рамки для развития бизнеса в Азербайджане. И, безусловно, мы готовы помочь Азербайджану со всеми возникшими вопросами по ВТО".